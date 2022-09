Maasja Ooms, RAAAF en Echobox kansmakers voor Amsterdamprijs 2022

Op 10 oktober wordt de Amsterdamprijs voor de Kunst weer uitgereikt. In aanloop naar de uitreiking van de prijs stelt AT5 de genomineerden aan je voor. Vandaag laten we je kennismaken met de genomineerden in de categorie 'Werk van het Jaar': de documentaire "Jason" van maker Maasja Ooms, kunstwerk "Black Water" van RAAAF en online radiostation Echobox. Een portret van de makers is te zien in Amsterdamprijs voor de Kunst.

Documentairemaker Maasja Ooms zit als one-woman crew dicht op de huid van Jason, een drieëntwintig jarige jongen die traumatherapie ondergaat. Daar waar Ooms áchter de camera als een vis in het water is, kruipt ze vóór de camera liever weg. Het is dan ook best bijzonder dat we haar voor deze serie mochten interviewen.

Maasja Ooms

Quote "Die trauma therapie is een goede hang up om te zien wat het effect is van wat hem allemaal is overkomen en hoe Jeugdzorg daar eigenlijk op antwoordt" Maasja OOMS - MAKER "jason"

Het besluit om het schrijnende levensverhaal van Jason vast te leggen leek aanvankelijk niet door te gaan. "Toen ik hem leerde kennen was hij heel suïcidaal en dat trof mij zelf heel erg. Op een gegeven moment dacht ik: ga ik nu een film maken en zien we dan hoe een jongere zich ten gronde richt? Ik heb toen Jason moeten zeggen dat ik het zelf niet aan kon." Twee jaar later verandert het één en ander. Jason krijgt een aanbod van een instantie en gaat in traumatherapie. "Die traumatherapie is een goede hang up om te zien wat het effect is van wat hem allemaal is overkomen en hoe Jeugdzorg daar eigenlijk op antwoordt. Daar tussendoor zie je nog de transitie van Jason." De hartverscheurende documentaire "Jason" is het derde en laatste deel van Oom's trilogie over het falen van de Nederlandse Jeugdzorg.

Erik en Ronald Rietveld

Quote "Op een plek die vol zit met nieuwbouw en waar heel veel drukte en activiteit is, wilden we iets toevoegen wat de kwaliteit brengt die je daar eigenlijk niet meer ziet" erik rietveld - raaaf

De broers Ronald en Erik Rietveld vormen samen het kunstcollectief RAAAF. Met hun kunstwerken brengen zij minimalistische maar complexe ingrepen in de openbare ruimte aan, waarbij thema's als klimaatverandering, leegstand en de hectiek van de grote stad worden verbeeld. Het kunstwerk "Black Water" maakt hier onderdeel van uit. "Het is een grote installatie op Zeeburgereiland", vertelt Ronald. "In drie leegstaande silo's hebben we een groot kunstwerk gemaakt dat speelt met de kwaliteiten die in de silo's aanwezig zijn." Duisternis en leegte Bij die kwaliteiten moet je volgens de broers denken aan duisternis, leegte en waanzinnig mooie luchten die er via de natuurlijke weg in geprojecteerd worden. "Mensen moesten door een oude rioolbuis kruipen, dat was de toegang tot de installatie", vult Erik aan. "Op een plek die vol zit met nieuwbouw en waar heel veel drukte en activiteit is, wilde we iets toevoegen wat de kwaliteit brengt die je daar eigenlijk niet meer ziet: stilte, duisternis, afwezigheid en contemplatie."

Echobox

Quote "Dat iemand in een klein hokje zijn stem kan laten horen en daarmee iedereen in de wereld kan bereiken, dat is magisch." mohamed ghabri - oprichter echobox

Passieproject Het online radiostation Echobox biedt dj's en creatievelingen uit alle hoeken en gaten van de Amsterdamse nachtcultuur een veilige haven om programma's te maken en met de wereld te delen. Chalice Cox-Hynd, Mohamed Ghabri en Lorenzo Milelli zijn de gezichten achter het radiostation. "Echobox is een passieproject dat ruim een jaar geleden is opgezet"", vertelt Cox-Hynd. "De nadruk ligt op underground, alternatieve muziek. Zo'n beetje alle genres die je kan bedenken en die je níet kan bedenken." Echobox werd in de coronazomer van 2021 opgezet, toen ongeveer alles open was behalve het nachtleven. "Wij hadden daarom echt het gevoel dat zo'n platform toen extra nodig was", vult Milelli aan. "We hebben shows over immigratie, seksualiteit, Caribische muziek, Arabische muziek, punkrock, eigenlijk alles wat je niet op de commerciële radio zou horen."

Bekendmaking winnaars Welk van deze werken uiteindelijk met de Amsterdamprijs wordt onderscheiden wordt 10 oktober bekend.