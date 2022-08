Auto met nogal Amsterdamse teksten in PC Hooftstraat: "Teringlijer"

Een auto met opvallende teksten als 'was het lekker' en 'teringlijer' daarop geschreven ging vandaag viral op social media. De wagen met Duits kenteken, geen goedkope ook, stond geparkeerd in de PC Hooftstraat. AT5's stadsverslaggever ging er ook even kijken. De voorbijgangers hadden wel een idee wat hier aan vooraf zou moeten zijn gegaan.