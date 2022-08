The Harbour Club in Oost vangt bot bij rechter: sluiting door burgemeester terecht

De sluiting van The Harbour Club aan de Cruquiuskade in Oost was terecht. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten nadat de eigenaar van de club naar de rechter was gestapt. Het kort geding werd aangespannen tegen de gemeente. Die dwong het restaurant twee weken geleden na een explosie om hun filiaal in Oost per direct voor zes maanden te sluiten.