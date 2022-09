Gedicht van Abdelkader Benali op muren in Osdorp: "Nieuw-West is zo'n mooie plek"

Nieuw-West heeft er straks drie nieuwe kunstwerken bij. Een gedicht over Osdorp wordt op drie plekken in de buurt op muren geschilderd. Het gedicht is geschreven door Abdelkader Benali, schrijver en bewoner van Nieuw-West. "Ik wil laten zien hoe het er vroeger in dit stadsdeel ging."

AT5

"Nieuw-West is zo'n mooie plek", vindt Benali. "En dat mag niet vergeten worden." Samen met initiatiefnemer Sem van de Pol kijkt hij tevreden naar de schilders die de tekst op de muur zetten. "Ik vond het geweldig dat ik hiervoor werd benaderd." Van de Pol wilde meer cultuur in de wijk brengen: "Er wordt hier gewoond, naar school gegaan, gewerkt. En ook cultuur en kunst hoort bij zo'n wijk." Hij ging naar de gemeente en kreeg een 'go' voor zijn idee. Tweeënhalf jaar kostte het hem, maar het was het meer dan waard vindt hij. Boeren en landschap "Vroeger was dit allemaal weiland", begint Benali als hij het gedicht uitlegt. "Boeren legden hun groente en fruit op hun karren en reden vanaf hier naar de Kinkerstraat en het Mercatorplein om dat te verkopen." In zijn gedicht neemt hij de Amsterdammer mee naar het Nieuw-West van toen: 'Ooit stond je hier op weilanden tussen gras en groen en grieten' luidt de eerste regel.

AT5 / Luuk Koenen

Quote "Als ik er straks niet meer ben, heb ik dit in ieder geval achtergelaten" abdelkader benali - auteur

Het werk staat straks verdeeld over drie verschillende muren. "Dat staat voor drie tijdperken in de buurt", zegt Van de Pol. "Van de jaren 50, via de jaren 80 en 90, naar hoe mooi dit stadsdeel nu aan het worden is." Volgens hem staat het ook voor de drie overheersende culturen in het stadsdeel: Nederlands, Arabisch en Engels-Amerikaans.

De kosten van dit kunstwerk worden deels door de gemeente bekostigd. Ook is er een crowdfunding waar mensen kunnen doneren. De drie panden waren bekend, totdat woningcorporatie Rochdale twee weken geleden de stekker uit het laatste pand trok. "De gevel bleek toch niet geschikt om een muurschildering op te maken", laat een woordvoerder weten. Er is een alternatief geboden, maar dat was maar tijdelijk. Dus Van de Pol is nog op zoek: "Als iemand nog een idee heeft, laat het weten."