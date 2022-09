Mensenmassa na concert Ed Sheeran niet naar Strandvliet gestuurd door personeelstekort

Een tekort aan personeel leidde ertoe dat de bezoekers van de concerten van Ed Sheeran in de Johan Cruijff Arena en Toto in de Ziggo Dome niet op looproutes naar station Strandvliet en station Duivendrecht werden gewezen. Mede daardoor liepen de meeste bezoekers naar station Bijlmer Arena, waar voor de ingangen enorme drukte ontstond.

Aan die oproep werd 'boven verwachting' gehoor gegeven, waardoor er meer bezoekers met het openbaar vervoer kwamen dan verwacht. "Achteraf gezien was er nog ruim voldoende parkeercapaciteit beschikbaar. De vraag is dan ook of de oproep naar de bezoekers om met alternatief vervoer te komen nodig is geweest en hoe dit in de toekomst beter kan", staat er in de evaluatie.

Het leidde tot een 'onverwacht hoge opkomst' op station Bijlmer Arena. In het commandocentrum waar onder meer de gemeente, GVB en NS zitten, is besproken of het nodig was om de concertgangers in de Johan Cruijff Arrena erop te wijzen dat stations Strandvliet (een metrohale op loopafstand) en Duivendrecht (een NS-station iets verder lopen) een alternatief voor station Bijlmer Arena waren. Uiteindelijk is daar niet voor gekozen.

Dat kwam door 'personeelstekorten door de gehele keten'. De twee stations hadden namelijk geen personeel om 'extra bezoekersstromen te reguleren'.