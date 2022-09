Uitdeelpunt in Oost moet mensen wegsturen: "Pijnlijk, maar hebben niet genoeg eten"

"Ik heb wit brood gekregen en wat melk, wat beschuit, en wat smeerkaas", vertelt iemand die in de rij staat. Zij is één van de twee- tot vierhonderd mensen die wekelijks langskomt voor eten. Volgens vrijwilliger Malika is het aantal hulpvragen verdubbeld sinds vorig jaar. De middelen om iedereen te voorzien hebben ze niet. Zelfs als alles uitgedeeld is komen er nog mensen aan de deur vragen of ze toch niet nog iets hebben. "We sturen mensen weg, dat is pijnlijk", zegt Malika.

Coronasteun

Vorig jaar deelde de stichting twee keer per week tassen met eten uit, maar tegenwoordig is dat nog maar één keer per week. Tijdens de coronacrisis kreeg de stichting namelijk nog steun van de overheid, maar dat is opgehouden, vertelt Malika. Nu moeten ze het doen met donaties en supermarktbonnen.