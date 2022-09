Vanmiddag en begin avond geen treinen in Arenagebied vanwege verwachte topdrukte

De NS laat vandaag vanaf 14.15 uur tot 20.30 uur geen treinen stoppen op de stations Bijlmer Arena en Holendrecht vanwege de verwachte drukte rondom de Formule 1 in Zandvoort, de wedstrijd van Ajax en twee concerten in het gebied. Het station Duivendrecht is beperkt beschikbaar vanuit de richtingen van Weesp en Zuid.

De NS heeft deze keuze gemaakt uit veiligheidsredenen. Vandaag speelt Ajax om 16.30 uur tegen Cambuur in de Johan Cruijff Arena, het stadion loopt rond 18.15 uur dan weer leeg. Om 20.00 uur begint een concert van Kensington in de Ziggo Dome en op datzelfde tijdstip treedt Yade Lauren op in de AFAS Live. Daarnaast verwacht de NS aan het begin van de avond veel Formule 1-fans die richting huis gaan.

Ed Sheeran

"Als we deze maatregelen niet hadden genomen, dan waren voetbalfans die richting huis wilden reizen, geconfronteerd met overvolle treinen met grote groepen racefans vanuit Zandvoort. Met als gevolg zeer onveilige situaties zowel in de treinen als op de stations in het Arenagebied", liet de NS eerder weten.

Eerder dit jaar ontstond zo'n situatie bij het station Bijlmer Arena. Op 15 juli speelde Ed Sheeran in de Johan Cruijff Arena en Toto in de Ziggo Dome. Treinreizigers zouden toen zeker anderhalf uur hebben moeten wachten in een grote massa met mensen.

Uit een evaluatie van alle betrokken partijen kwam naar voren dat vanwege een tekort aan personeel de bezoekers van de concerten niet op looproutes naar station Strandvliet en station Duivendrecht werden gewezen. Daardoor ontstond de grote mensenmassa bij Bijlmer Arena.

Drukte spreiden

Om de drukte te spreiden openen zowel de Ziggo Dome als de AFAS Live later de deuren voor de concerten van die avond. Eigenlijk zouden die om 18.30 uur opengaan, een kwartier na het laatste fluitsignaal in de Arena, maar nu gaan de deuren pas om 19.00 uur open.

Eerder werd al bekend dat het GVB vandaag extra metro's laat rijden. Vanwege de vele tienduizenden concertgangers en voetbalsupporters zal het naar verwachting in de metro's en op metrostations Bijlmer Arena en Strandvliet druk zijn.