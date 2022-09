Fietsenrekken achter Centraal Station weg voor grote schoonmaak

De fietsenrekken bij de NS-stalling op de De Ruijterkade achter het Centraal Station worden verwijderd door de gemeente. Op 21 en 22 september wordt er een grote schoonmaak gehouden in het gebied en daardoor moeten de rekken weg. Fietsen die na 20 september nog in het raak staan worden weggehaald.

Het gaat om de tijdelijke rekken vlak bij de taxistandplaats aan De Ruijterkade. De rekken werden in januari geplaatst om extra parkeergelegenheid te creeëren tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling aan de IJzijde. Ongeveer 284 fietsen kunnen er in de rekken staan.

Fietsers kunnen hun fiets tot en met dinsdag 20 september weghalen. De fietsen die daarna nog in de rekken staan worden verwijderd en naar het fietsdepot in Sloterdijk gebracht. Volgens de gemeente zijn er voldoende parkeerplekken voor alle fietsen in de Fietsflat en op de Droogbak.