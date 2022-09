Audiovisueel kunstenaar Nick Verstand in Carré: ''Dat kwam eigenlijk als een verrassing''

Van het nachtleven naar Carré. Tijdens Amsterdam Dance Event is Within Without II van audiovisueel kunstenaar Nick Verstand in het theater te bewonderen. Dit kunstproject is een 'gesamtkunstwerk' van lichtinstallaties, geluid en live performances. In Cultuurmakers neemt Verstand ons mee naar Carré om over zijn werk te vertellen.

"En nu dus ook in Carré," zegt de kunstenaar vol trots. Hij had een move naar het theater niet zien aankomen. "Toen ik vorig jaar de uitnodiging kreeg, kwam dat eigenlijk als een verrassing. Toen heb ik natuurlijk wel meteen ja gezegd."

Nick Verstand werkte al lange tijd in het nachtleven voordat hij lichtinstallaties ging maken. Hij volgde een muziekopleiding, was DJ en organiseerde zelf evenementen. Zijn achtergrond ligt in de elektronische muziek, waar de combinatie van muziek en licht essentieel is. "Na veel shows te hebben gedaan is dit een beetje omgebogen in installaties maken voor kunstfestivals en musea."

In Carré beschrijft Verstand hoe de zaal eruit komt te zien. ""Je kan straks in één keer doorlopen." Dit komt doordat de piste wordt verhoogd en op gelijke hoogte van het toneel komt. "Het mooie aan deze plek is, dat je ook heel dicht op het publiek zit. Het is een hele intieme ruimte, terwijl het wel deze schaal heeft."

In Within Without wordt een samenspel van licht, geluid, ruimte en publiek een geïntegreerd geheel. De show gaat over de connectie tussen de binnen- en buitenwereld van mensen. "En vooral over de verbinding tussen mensen, de ervaringen die we allemaal hebben en die overeenkomen met elkaar. Dat proberen we te symboliseren in de lichtinstallaties en dans, als archetypes van onze gedeelde ervaringen."

Minder hierarchisch

Een harmonieus samenspel van elementen vind je niet alleen terug in zijn kunstprojecten, maar ook in zijn samenwerking met anderen. "Amsterdam is mijn thuis, veel mensen met wie ik samenwerk, wonen ook hier of in de buurt. Dat maakt dat we veel dieper kunnen gaan in de samenwerking, omdat we elkaar regelmatig zien, elkaar kennen en elkaar vertrouwen.''

Daardoor is het werkproces volgens Verstand heel harmonieus en veel minder hiërarchisch dan veel andere producties op deze schaal. "Ik vind het heel belangrijk dat iedereen een soort ownership voelt over wat we aan het maken zijn en dat het echt een samenwerking is en ik niet de baas ben ofzo. Mensen moeten ook mij kunnen corrigeren als ik een keer een slecht idee heb, wat heel vaak gebeurt ook,'' lacht Verstand.