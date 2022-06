Cultuurmaker Cherella Gessel maakt kunst om te "healen van maatschappelijke trauma's"

Cherella Gessel is een ware duizendpoot. Naast multidisciplinair performer is de artiest ook nog haarstylist, model en storyteller. Het theatrale hiphopconcert Yoniverse vertelt welke groei Gessel heeft doorgemaakt als zwarte vrouw in een wit-westerse cultuur, maar ook als non-binair in een vrouwenlichaam. Aan Cultuurmakers vertelt Gessel over drijfveren, persoonlijke groei en kinderdromen.

AT5

De dertigjarige Cherella Gessel wilde als kind van alles worden. Kapper, model, modeontwerper, interieurstylist en zo loopt de lijst nog wel even door. "Ik wilde eigenlijk gewoon alles. Dan groei je op en zijn er volwassenen die zeggen: "Handig om één ding te kiezen en daarop te focussen'. Sinds een aantal jaar heb ik mijn kinderdromen weer erkend en daarbij gedacht: waarom kan het eigenlijk niet allemaal?" Als artiest vindt Gessel, die afro-Caribische roots heeft, representatie belangrijk. "Omdat ik dat zelf heb gemist als kind. Ik zag heel weinig tot geen mensen die op mij leken op televisie, magazines of in het theaterlandschap." Omdat Gessel die representatie als kind miste, wilde de performer dit nu graag aan zichzelf cadeau doen. In april dit jaar verscheen Gessel op de cover van Harper's Bazaar. "Persoonlijk is het een ding om mezelf op de cover van een magazine te zien en dat dan te kunnen geven aan de vierjarige Chella."

Quote "Yoniverse legt uit welke groei ik heb doorstaan als zwarte, panseksuele vrouw in een samenleving die is gericht op wit-westerse cultuur" cherella gessel

Yoniverse is een theatraal hiphopconcert waarmee Gessel vorig jaar de Amsterdamprijs voor de Kunst won. "Het legt uit welke groei ik heb doorlopen als persoon, als Cherella, die in een vrouwenlichaam, panseksueel en zwart is, in een samenleving die is gericht op wit-westerse cultuur. Daarnaast is het een persoonlijk proces waarin ik onderzoek hoe ik kan healen van trauma's van de maatschappij."

Quote "Van alle plekken waar ik heb gewoond voel ik mij in Amsterdam het veiligst" cherella gessel

Gessel omarmt dat Amsterdam zoveel kansen biedt om mensen te ontmoeten die volgens de artiest like minded zijn. "Er zijn zoveel verschillende instituten waar je van alles kunt leren en mensen kunt ontmoeten. Maar ik moet zeggen, het is nog steeds Nederland, het is nog steeds niet perfect, er is nog steeds veel racisme, queerphobia en seksisme. Maar van alle plekken waar ik heb gewoond, voel ik mij in Amsterdam het veiligst."