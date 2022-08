Cultuurmaker Marco Gerris: ''Ik was nooit fantastisch goed in één ding''

In Cultuurmakers dit keer een portret van Marco Gerris, choreograaf, regisseur en artistiek leider van dansgezelschap ISH. In de jaren negentig kwam hij vanuit België naar Amsterdam om aan de slag te gaan als danser, skater en acteur. Hij woont dan op de Sloterkade en brengt veel tijd door met freestylers in het Vondelpark, waar hij naast veel vriendschappen inspiratie vindt voor het opzetten van ISH. Amsterdam is sindsdien de stad waaraan hij zijn hart verpandt.

Skaten, dansen, acteren: Gerris heeft zich nooit aan slechts één discipline willen conformeren. Zijn gezelschap heet 'ISH', wat 'achtig' of 'van alles wat' in het Engels betekent. ''Toen ik hoorde dat iemand tegen mij zei You're 'ish' vroeg ik 'wat bedoel je daarmee', en toen zei hij 'je bent een beetje van alles wat'. En toen had ik zoiets van Yes, dat is wie ik ben." Toen Gerris jong was stimulueerden zijn ouders hem om te sporten en instrumenten te bespelen. Ook zat hij op zangles en heeft hij toneel gedaan. "Ik was nooit echt fantastisch goed in één ding, maar ik vond het allemaal wel heel leuk.'' En daar heeft Gerris zijn kracht van gemaakt, door al die dingen te combineren ontstond ISH.

Gerris laatste choreografie FTBLL - Can you kick it brengt de crème de la crème van freestyle voetballers, straatvoetballers en breakers samen op het podium met hun indrukwekkende streetskills. ''Dat voetenwerk van straatvoetballers en freestylers lijkt enorm veel op die van de breakers, dus voor mij was dat een één op één optelsom. Ik zie daar meteen choreografie en dans in.''

FTBLL Can you kick it in Carré

Van het Vondelpark neemt Gerris ons mee naar de Meervaart in Osdorp, de plek waar het allemaal begon. Al zijn voorstellingen hebben hier gestaan en het theater past helemaal bij alles waar ISH voor staat. Het collectief is inmiddels dan ook het huisgezelschap. ''De Meervaart is wel een theater wat een mooi voorbeeld is van hoe het ook anders kan, dat het verder gaat dan alleen voorstellingen. Zij doen echt wel wat voor de community, ze kijken in welke buurt ze staan en van daaruit proberen ze connectie te maken. En wij kunnen daar met ISH ook veel voor betekenen dus in dat opzicht helpen we elkaar eigenlijk.''