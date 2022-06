Cultuurmakers podcast met Cherella Gessel en Marco Gerris: ''Ik wil alle soorten kunst in mijn voorstellingen stoppen''

Twee cultuurmakers gaan aan de hand van een aantal conversation starters met elkaar in gesprek over hun werk, inspiratiebronnen, creativiteit en de stad Amsterdam. In deze aflevering praten danser, skater en artistiek leider van dansgezelschap ISH Marco Gerris en multidisciplinair artiest Cherella Gessel over het combineren van verschillende soorten kunst en creativiteit, secret hiding spots in Amsterdam, hun nieuwste voorstellingen, dansen op de Vengaboys en nog veel meer...