Theatermaker, rapper en producer Merel Pauw in Cultuurmakers: ''Zoveel waanzinnig goede vrouwelijke rappers''

Merel Pauw is theatermaker, rapper en producer. Als kind van twee acteurs kwam ze al vroeg in aanraking met kunst en creativiteit. Inmiddels brengt ze muziek uit onder de naam van haar alter ego Elmer ('Ik neuk je vader zonder condoom') en combineert ze haar carrière als theatermaker en hiphopartiest met het collectief DIEHELEDING. We spreken haar voor Cultuurmakers in haar geliefde stadsdeel Noord.

Tijdens haar opleiding aan de Toneelschool in Arnhem kwam ze er achter dat ze vooral geinteresseerd is in het 'maken' en minder in spelen en regisseren. Daar was ze naar eigen zeggen te eigenwijs voor. Met andere studenten van de toneelschool richtte ze de theatergroep DIEHELEDING op, vanuit de wens hiphop en theater als twee kunstvormen te combineren. ''Want heel vaak wordt hiphop wel gebruikt in theater, maar dan wordt het bijna als een soort gimmick ingezet: iemand gaat even rappen.'' DIEHELEDING wilde echt de hele kunstvorm die hiphop is in het theater toepassen.

Rappend spelen

Bepaalde flows, oftewel manieren van rappen, worden op personages toegepast al naar gelang hun karakter of staat van zijn. ''En we wilden heel graag rappend spelen. Heel vaak als mensen rappen of in musicals wordt er gezongen over wat er net gebeurd is. En wij wilden rappen in dialoog, dus op dit moment. Je speelt wat er in een moment gebeurt, alleen is dat op de beat.''