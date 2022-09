Cultuurmakers podcast met Nick Verstand en Merel Pauw: ''Wil in mijn onderbroek springen op Lowlands''

Twee cultuurmakers gaan aan de hand van een aantal conversation starters met elkaar in gesprek over hun werk, inspiratiebronnen, creativiteit en de stad Amsterdam. In deze aflevering praten audiovisueel kunstenaar Nick Verstand en producer, rapper en theatermaker Merel Pauw over rafelranden in de stad, de evenementen die ze organiseren tijdens Amsterdam Dance Event en vrouwelijke hiphopartiesten (en het tekort daaraan).