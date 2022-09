Middenstanders in het nauw door stijgende gasprijzen: "Gaan we straks dan 35.000 euro betalen?"

Fred Tiggelman van Hartog's bakkers in Oost rekent het even voor, staand voor zijn bakovens: "We betalen nu zo'n 3.500 euro in de maand, daar doen we niet geheimzinnig over, maar gaan we straks dan 35.000 euro betalen?!" Want volgens de administratie van Tiggelman is gas sinds vorig jaar bijna 7 keer zo duur en de prijs voor elektriciteit is 9 keer over de kop gegaan.



En dus energie besparen waar kan, noodgedwongen je assortiment aanpassen en voor zover mogelijk, de prijzen verhogen. "Het pak van Rutte stomen zou nu eigenlijk 40 euro kosten", zegt Brice de Groot van stomerij Supernette in de Indische Buurt,"maar ja, we willen het nog wel een beetje leuk houden voor onze klanten."



De ondernemers kijken dan ook angstvallig naar de politiek. Ingrijpen is volgens Tiggelman noodzakelijk, anders zullen veel van zijn collega's volgens hem de deuren moeten sluiten. De branchevereniging voor ambachtelijke bakkers luidde eerder al de noodklok. In het zwartste scenario zou de helft van het aantal bakkers het niet redden.