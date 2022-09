Bassey lovend over sfeer in de Arena: "Timber kon me niet verstaan"

Als oud-speler van Rangers FC, de ploeg waar Ajax gisteravond in de eerste wedstrijd van de Champions League gehakt van maakte, is Calvin Bassey toch wel wat gewend. Maar een sfeer zoals die gisteren in de Johan Cruijff Arena was, dat maakt ook hij niet vaak mee. "Het hele stadion ging op en neer."

"Het was ongelofelijk", vertelde Bassey na afloop. "Ik wilde iets tegen Jur (Timber, red.) zeggen. Ik stond nog geen twee meter van hem vandaan, en nog kon hij me niet horen." Trainer Alfred Schreuder heeft wel een verklaring voor de sfeer in het stadion: "Je ziet een Ajax zoals je ze graag ziet spelen. De spelers hadden een energie die oversloeg op het publiek. Hiervoor ga je naar het stadion."

Schreuder was dan ook vooral te spreken over de inzet van zijn spelers. "De manier waarop we op het veld stonden: als een team, met goede energie, drive om voor elkaar die extra meter te lopen. Daar ben ik het meest blij om", zei de trainer na afloop. "Je doet die dingen samen, alleen samen kun je succesvol zijn. Vandaag hebben we dat gezien, maar ook in de wedstrijden tegen Cambuur en Utrecht."