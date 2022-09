Als er één stadsdeel is dat in de afgelopen jaren een enorme vernieuwing heeft ondergaan, dan is het Nieuw-West wel. Het stadsdeel kreeg er sinds het begin van de eeuw zo'n 25.000 woningen bij. Maar de vernieuwing gaat nog altijd door. Bouw Woon Leef neemt je mee door het verleden van Nieuw-West en laat zien welke veranderingen het stadsdeel de komende tijd te wachten staat.