Voormalig Slotervaartziekenhuis moet na renovatie uitnodigend worden voor bezoekers uit Nieuw-West

Hoewel het voormalige Slotervaartziekenhuis er al stond voordat de woonwijk Nieuw-West daaromheen verrees, heeft het gebouw nooit een verbinding met de buurt gehad. Daar moet nu verandering in komen: door de renovatie die in volle gang is krijgt het gebouw een open structuur volgens ontwikkelaar Martine Gründemann. Daardoor moet het voor Amsterdammers veel aantrekkelijker worden om het voormalige ziekenhuisterrein te bezoeken.