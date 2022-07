Oude Slotervaartziekenhuis nu broedplaats met startups en creatievelingen

In een vleugel van het voormalige Slotervaartziekenhuis opende deze week het Care Design Lab. Dat is een broedplaats voor startups en creatievelingen.

Knuffelkunst voor je humeur, levenswijsheden aan de muur, schaaltjes van bloed en een klok die de cyclus van het daglicht aangeeft. Hoewel er geen ziekenhuis meer zit, vindt de eigenaar van het gebouw - vastgoedontwikkelaar Zadelhoff - dat in het oude Slotervaartziekenhuis de zorg centraal moet blijven staan. In het Centrum voor Zorg dat sinds 2020 in het gebouw ontwikkeld wordt, is ruimte voor zorgonderwijs en zorgaanbieders en sinds gisteren ook voor een zorgbroedplaats.

Care Design Lab

Binnen het Care Design Lab draait het om het 'herdefiniëren van zorg en welzijn', vertelt oprichter Dajo Bodisco. Klinkt abstract, maar in ateliers en werkruimtes proberen startups en creatievelingen dat concreet te maken. Inmiddels is de helft van de ruimtes bezet, onder meer met kunstenaars en een bedrijf dat bralettes ontwikkelt: gebreide, beugelloze bh's.

Speciaal voor de opening is een kunstexpositie opgezet. Door de gangen van het oude ziekenhuis staan stellages, meubels en videoprojecten opgesteld. "Mijn kunst is bedoeld om te knuffelen", vertelt Alfie Kulper. Haar bontgekleurde creaties van wol hangen aan de muur en liggen als grote stenen op de grond. "Als je het aanraakt, reflecteerd het je eigen lichaamswarmte, als de omhelzing van een mens."

Definitief

Of het Care Design Lab een permanent karakter krijgt in het Centrum voor Zorg, moet nog blijken. Er zijn gesprekken gaande om te kijken of de broedplaats een vaste plek in het gebouw te geven, maar de zorgbroedplaats kan in elk geval de komende vier jaar in het gebouw blijven.