Zadelhoff wil 700 woningen bouwen rondom oude MC Slotervaart: "Stad heeft behoefte aan wonen en aan groei"

Het zorgcentrum voor de buurt is al in bedrijf, in het oude ziekenhuis wordt verder druk verbouwd en ook de eerste plannen voor toekomstige nieuwe woningen op de rest van het terrein zijn er al.

AT5

Na een pijnlijk faillissement en een lange strijd met de gemeente kregen de vastgoedontwikkelaars van Zadelhoff eind 2019 voor 45 miljoen euro het Slotervaartziekenhuis in bezit. Nu anderhalf jaar later zijn ze binnen in het voormalige gemeenteziekenhuis op de helft. De 60.000 vierkante meter van het karakteristieke kruisgebouw moeten eind 2022 volgens Martine Gründeman, directeur Ontwikkeling bij Zadelhoff, helemaal gereed zijn voor de functies 'cure en care'.

De vierde etage, waar vroeger de OK zat, wordt onder handen genomen

'Laagdrempelige zorgfunctie moet behouden' Op de eerste zes verdiepingen moet er dan plaats zijn voor grote zorgaanbieders, zoals nu al de buren van het Antoni van Leeuwenhoek Instituut en de laboranten van Atal een flink aantal vierkante meters huren. De bovenste etages zijn bestemd voor 'zorgwoonplekken', denk aan senioren die het een en ander beginnen te mankeren. "Als je zorgbehoevend bent, is het kruisgebouw voor jou, ook als je een kleine portemonnee hebt", aldus Gründeman. De strijdbijl met de gemeente, die via de erfpacht nog altijd eigenaar van de grond onder het ziekenhuis is, werd pas begraven nadat er vergaande afspraken werden gemaakt over de toekomstige invulling van het gebouw. 'De laagdrempelige zorgfunctie' voor Nieuw-West stond daarin centraal, en daarom moest er ook een zorgcentrum komen voor bijvoorbeeld de huisarts en de tandarts.

Quote "We dachten eerst: dat is te groot voor ons" pschiater Zeynel erkut houdt praktijk in de oude polikliniek

De eerste zelfstandige zorgverleners hebben al hun intrek genomen in wat voorheen de polikliniek was. Zo ook de therapeuten van Terra, die de Jan Tooropstraat verruilden voor Slotervaart. "We dachten eerst: dat is te groot voor ons, maar we zitten nu al krap", vertelt psychiater Zeynel Erkut op de gang. Over de huur, waarover tussen de gemeente en Zadelhoff ook afspraken zijn gemaakt, is Erkut redelijk te spreken. "Het is niet supergoedkoop moet ik eerlijk zeggen, maar ook niet duur voor Amsterdamse begrippen."



Huurders in het zorgcentrum hebben de garantie dat ze in ieder geval zeven jaar kunnen blijven zitten. Voor daarna is dat "nog geen vast gegeven", zegt projectdirecteur Geertjen Pot. Zadelhoff wil op termijn namelijk zoveel mogelijk laagbouw rondom het ziekenhuis, zoals de oude polikliniek, slopen. Daarmee zou vooral aan de Johan Huizingalaan en aan de Louwesweg ruimte komen voor nieuwbouw.



Quote "Dat lijkt veel dat getal, 75.000 vierkante meter" Martine gründeman van zadelhoff over nieuwbouw op het terrein

De 'volumestudie' naar nieuwbouw rond het voormalige MC Slotervaart

Zadelhoff heeft met architecten en stedenbouwkundigen al 'een volumestudie' laten verrichten en denkt 75.000 vierkante meter aan woonruimte te kunnen realiseren, goed voor ten minste 700 huizen. "Dat lijkt veel dat getal, 75.000 vierkante meter, maar als je het zo ziet," vertelt Gründeman wijzend naar de maquette, "is het eigenlijk ook wel heel erg prettig en het wordt meer opgenomen in de buurt eromheen."



Voor de nieuwbouw gelden sowieso 'de Amsterdamse regels' van 40-40-20, dat betekent dus een flink deel betaalbaar en maar een klein deel voor de vrije markt. Zadelhoff heeft, nog los van de woningbouw waarvoor de vergunningsprocedure nog moet starten, al zo'n honderd miljoen euro geïnvesteerd, geld dat een keer zal moeten worden terugverdiend.



Maar Zadelhoff zit er "voor de lange termijn" in, zegt Martine Gründeman, en vertrouwt op "een maatschappelijk rendement". "Gaan we het volbouwen? Nee, daarom hebben we die architect en die stedenbouwkundige. Je moet kijken wat kan wel, en wat kan niet."



Op 17 juni aanstaande wordt het zorgcentrum in het bijzijn van minister Van Ark (Medische Zorg, VVD), voor zover corona dat toelaat, feestelijk geopend.

In de jaren '70 gebouwd voor 700 bedden, in de toekomst wellicht met nog eens 700 huizen