School in oude Slotervaartziekenhuis

Het gaat om ruim 1500 studenten en 125 docenten die twee verdiepingen (zeven vleugels) zullen gaan bezetten. De 14 mbo zorg- en welzijnsopleidingen, die nu gevestigd zijn nabij de Zuidas, verhuizen allemaal mee. Het moet zo "een dynamische plek worden waar zorg en welzijn steeds in verbinding staan met onderwijs, innoveren, wonen en werken", aldus het ROC.

In het voormalige Slotervaartziekenhuis wordt gewerkt aan een Centrum voor Zorg, een initiatief van eigenaar Zadelhoff na afspraken met de gemeente over de invulling van het gebouw.

Eind vorig jaar werden er in het gebouw al zogenoemde leerplekken ingericht voor mbo-studenten, die er ervaring op kunnen doen in een nagebootste leeromgeving met acteurs. In het gebouw zit verder onder meer een gezondheidscentrum voor eerstelijnszorg.