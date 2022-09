Nieuw-West krijgt centrum voor Arabische kunst en cultuur: ''Mooi cadeautje aan de stad''

Amsterdam heeft geen kenniscentrum voor Arabische kunst en cultuur en dat is volgens Mohamed Mahdi, voorzitter van stichting El Hizjra, best opmerkelijk voor zo'n grote stad. Met zijn stichting brengt Mahdi daar in de toekomst dan ook verandering in. Zo komt er op de plek van het voormalig stadsdeelkantoor in Nieuw-West aan het Osdorpplein een verhalenhuis voor mensen die de Islamitische kunst en cultuur beter willen leren kennen.