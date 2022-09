Geen nieuwe treinstakingen meer na akkoord over cao

Henri Janssen van FNV Spoor zegt dat er 'voor de poorten van de hel een cao-resultaat is weggesleept'. "Daarmee hebben wij als vakbonden besloten de stakingen op te schorten tot na de ledenraadpleging."

NS-personeel krijgt twee keer duizend euro eenmalig, een gemiddelde loonstijging van 9,25 procent en een inflatie-reparatieafspraak. Ook gaat het minimuurloon naar 14 euro.

"We hebben keihard voor jullie gewerkt en meer zat er bij de NS echt niet in", zegt Janssen. Of het goed genoeg is, mogen de leden bepalen.

Er is de afgelopen weken meerdere keren gestaakt. Meestal was dat in een deel van Nederland, maar tijdens een paar stakingen lag het treinverkeer in vrijwel het hele land plat.