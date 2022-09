Juwelier moet dure horloges bij fabrikant inleveren

De fabrikant had het zogeheten dealership van de juwelier per 31 augustus 2021 beëindigd via een aangetekende brief. De advocaat schreef vervolgens een brief naar de fabrikant. In die brief werd gewezen op de ondertekende distributieovereenkomst. Breitling stelde het tijdstip van beëindiging vanwege de coronacrisis vervolgens uit tot februari 2022.

In juni van dit jaar sommeerde Breitling opnieuw om te stoppen met de verkoop en de voorraad in te leveren. De juwelier schreef dezelfde dag een email terug: "Er zijn geen valide redenen om te stoppen met de samenwerking. Dat Breitling de samenwerking met ons wil stoppen om hun eigen winkel om de hoek te beschermen is machtsmisbruik. Wij hebben geen interesse om te stoppen. Indien Breitling het contract wenst af te kopen (lees: goodwill wensen te betalen), dan vernemen wij graag wat hun openingsbod is."

Uiteindelijk stapte het horlogemerk naar de rechter. De rechter benadrukt in het vonnis dat de fabrikant volgens de distributieovereenkomst de samenwerking zonder opgaaf van redenen mag opzeggen. Dit keer was er overigens wel een toelichting gegeven. Breitling zei het aantal verkooppunten te willen terugbrengen, dat de locatie was verslechterd en dat het aantal door de juwelier verkochte horloges was teruggelopen. De juwelier vond dat het om het uitschakelen van concurrentie ging.