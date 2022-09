Steeds meer mensen verpanden sieraden en elektronica: "Ze staan met de energierekening in hun hand"

Door de steeds hoger wordende energieprijzen en de inflatie, moeten steeds meer Amsterdammers manieren vinden om rond te komen. Een van die manieren is het bezoeken van 'wisselkantoren' waar je spullen kunt verkopen en kunt verpanden: een lening afsluiten met een sieraad of elektronisch apparaat als onderpand. "De groep mensen die dit nodig heeft om rond te komen wordt steeds groter."

Het valt Geertjan de Keijzer van het Goudwisselkantoor de laatste tijd op. "In Amsterdam zien we een toename van 26 procent bij het aantal verpandingen dat wordt afgesloten." Verpanden betekent het ruilen van spullen, in dit geval veelal sieraden, voor geld. "Stel iemand heeft een armband die honderd euro waard is, dan nemen wij de armband in en krijgt iemand honderd euro. Een paar weken later kan diegene de armband 'terugkopen' voor dat bedrag."

Ook bij Used Products op de Prins Hendrikkade groeit het aantal verpandingen. "We zien ook een groei in het aantal tweedehands producten dat wordt verkocht, maar het verpanden stijgt wel echt heel erg", vertelt eigenaar Bas Hofte. "Vooral als het eind van de maand in zicht is en mensen nog geen salaris hebben gekregen zie je de rijen groeien", vertelt hij terwijl hij spelcomputers en telefoons laat zien die de afgelopen weken zijn verpand.