Ajax-fans realistisch na verlies tegen Liverpool: "Het is pijnlijk, maar verdiend"

Gespannen koppies, nagelbijten en veel bier. Zo ziet een typische Champions League-avond bij Café Elsa’s in Oost eruit. Gisteravond puilde de kroeg uit met supporters in het shirt van Ajax voor de wedstrijd tegen Liverpool, maar stroomde al snel leeg na een pijnlijk verlies op de valreep.

"Liverpool is niet in al te beste vorm, dus ik verwacht dat het moet lukken", vertelt een trouwe Ajax-supporter. "Het gaat een makkelijke avond worden. Erop en erover", zegt zijn vriend. De voorspellingen liegen er dan ook niet om. "Het wordt zeker wel 3-0 of misschien zelfs 4-0 voor Ajax."

Mannen, vrouwen, jong én oud, ze zitten allemaal te wachten totdat het duel met Liverpool begint. Het barpersoneel is druk bezig om al het bier en de bitterballen bij de klanten te krijgen, maar dat is nog knap lastig met deze drukte. De verwachtingen van de supporters zijn hoog.

Bij een ruststand van 1-1 is de tevredenheid in de bekende Ajax-kroeg. Toch zit de spanning er goed in bij de fans. "Ik houd mijn hart vast. Ik hoop natuurlijk op een 1-2 en dan verdedigen we de wedstrijd gewoon uit." Dat scenario kwam, tot grote teleurstelling van de supporters, uit voor de tegenstander.

Na afloop zijn de fans realistisch over het verloren duel. "Het begin van de wedstrijd was niet heel goed en we kwamen niet echt in de wedstrijd. Het middenveld zat ook niet lekker in het spel. Het was gewoon niet goed. Ik ben zeker niet tevreden over Ajax." Toch waren er ook lovende woorden, bijvoorbeeld over doelman Remko Pasveer. "Als je tegen mij een jaar geleden had gezegd dat Pasveer eerste keeper zou zijn van Ajax en dan tegen Liverpool zo’n wedstrijd zou spelen, ik had je niet geloofd. Die goals zijn niet zijn schuld."

Ondanks het verlies, blijft het publiek in de Elsa’s positief gestemd voor overwintering in de Champions League. "De hoop is niet weg en Schreuder moet gewoon sneller wisselen. Dan komt het helemaal goed en hebben we de volgende keer drie punten. Het wordt een mooi seizoen."