Minister Yesilgöz: "Dreiging vanuit georganiseerde misdaad zeer stevig"

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) noemt de georganiseerde misdaad een 'groot fundamenteel probleem' in Nederland. Dat zegt ze naar aanleiding van vragen over het bericht over dreiging vanuit het criminele circuit richting prinses Amalia en premier Mark Rutte.

"Ik kan het niet bevestigen, ik kan het niet ontkennen", zegt ze in het programma WNL Op Zondag. "Maar in algemene zin is de dreiging vanuit georganiseerde misdaad zeer stevig in ons land. Echt verspreid in onze samenleving."

Onderuit te halen

Ze stelt dat de georganiseerde misdaad 'inderdaad wordt gerund door criminelen die meedogenloos zijn'. "Die er niet voor terugdeinzen om mensen op klaarlichte dag te vermoorden. Zoals we ook hebben gezien. Om eigenlijk alles waar wij voor staan in Nederland, onze open vrije samenleving, onderuit te halen."

Yesilgöz zegt dat Nederland de 'beste mensen ter wereld' heeft bij bijvoorbeeld de recherche en de bewakingsdiensten. "Die daar ook echt, en met de strijd bezig zijn, en tegelijkertijd ons veilig houden."

Vals

Gisteren meldde De Telegraaf dat prinses Amalia niet in haar studentenhuis woont vanwege de kans op een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag. De advocaat van Ridouan Taghi, Inez Weski, noemt dat in een verklaring 'valse, ongefundeerde informatie'.

"Cliënt is geschokt door de berichtgeving, en wenst het volgende nog te benadrukken", schrijft Weski. "Allereerst zegt cliënt, dat de suggestieve beschuldigingen in dat artikel, dat hij hen iets aan wil doen volstrekt absurd is en dus niet waar. Cliënt stelt uitdrukkelijk, dat hij nimmer een kind in gevaar zou brengen."