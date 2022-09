Doneeractie voor laatste rustplaats Sumanta Bansi

Volgens Hart van Nederland is de actie gestart door de buurvrouw van de tante van Sumanta. "De familie van Sumanta Bansi heeft maar één wens en dat is hun dochter thuis brengen in Suriname waar de familie woont", schrijft ze. "Geld voor een vlucht om dit te kunnen uitvoeren is er niet en daarom willen we uw hulp vragen door een donatie te doen. Elke euro is er één."

Het geld is ook bedoeld om de ouders naar Nederland te kunnen laten komen voor de laatste zitting van de rechtszaak over haar dood. Er is in totaal 15.000 euro nodig en er is al ruim 11.000 euro gedoneerd.

Spoorloos verdwenen

Op 18 februari 2018 verdween de zwangere Sumanta spoorloos. De 42-jarige Manodj B. uit Hoorn werd in juli 2022 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het doden van Sumanta en het laten verdwijnen van haar lichaam, maar het was toen nog steeds een raadsel waar het lichaam was achtergelaten.

Vorige week werden op een bedrijventerrein in Hoorn menselijke resten van Sumanta gevonden. Dat gebeurde nadat Manodj B. toch besloot te praten en die plek aanwees.