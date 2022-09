Man (30) in Polen aangehouden in verband met moord Peter R. de Vries

In Polen is een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag. Het gaat om een 30-jarige Pool.

De man wordt ervan verdacht geholpen te hebben bij de voorbereiding van de aanslag. Hij zou op dat moment in Rotterdam gewoond hebben. De man zit op dit moment vast in Polen. Het OM heeft om zijn uitlevering gevraagd. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Andere aanhoudingen

De man is de zevende verdachte die is opgepakt. Delano G. en Kamil E., die worden verdacht van het uitvoeren van de moord, werden kort na de aanslag van 6 juli vorig jaar al aangehouden.

Afgelopen juli werden er nog vier verdachten aangehouden. Eén van hen, één 27-jarige Pool die op dat moment al in Nederland vastzat, wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn geweest. De twee andere verdachten (26 en 27) zouden De Vries kort na de aanslag gefilmd hebben, meldde Het Parool toen. In Helmond werd tegen het einde van de maand een vierde verdachte opgepakt.