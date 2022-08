Verdachten moord Peter R. De Vries vandaag opnieuw voor de rechter

Eerder werd de zaak al inhoudelijk behandeld en het OM eiste op 7 juni levenslang tegen de twee. Omdat daarna stukken aan het dossier moesten worden toegevoegd, ging de geplande uitspraak op 14 juli niet door en volgt nu dus een nieuwe pro-formazitting. Volgens de rechtbank kunnen de nieuwe stukken relevant zijn voor het uiteindelijke oordeel.

De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten toen hij vanuit de studio van RTL Boulevard richting de parkeergarage liep. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed ruim een week later, op 15 juli aan zijn verwondingen.



De zitting van vandaag vindt plaats in de rechtbank aan de Parnassusweg in Zuid en begint om 10.00 uur.