Vrijwilligersvervoer De Banne Hopper: "Ik ben zo blij dat dit kan!"

Het openbaar vervoer is voor een groep Amsterdammers niet toegankelijk. Amsterdam werkt daarom hard aan een sociaal vervoersysteem, zodat iedereen zich zo vrij mogelijk kan bewegen in de stad. In Noord is er De Banne Hopper. Mevrouw Jawalapersad maakt vaak gebruik van dit vrijwilligersvervoer. In Amsterdam Informeert gaan we bij haar langs en spreken we ook de voorzitter van de hopper, Riek Peters-Giesselbach.