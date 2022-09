Nieuwe werkzaamheden Zuidasdok: bediening brug verplaatst

De bediening gaat naar een tijdelijke bedienkeet naast het bediengebouw Nieuwe Meersluis aan het Jaagpad. Vanuit het bediengebouw Nieuwe Meersluis wordt de sluis bediend, vanuit een keet ernaast de komende jaren de brug.

Struiken verwijderd

De keet moet nog geplaatst worden. Daarvoor wordt de fietsenstalling verplaatst en worden struiken verwijderd. Ook moeten er kabels en leidingen richting het bediengebouw getrokken worden.

Fietsers zullen volgens de gemeente geen last van de werkzaamheden hebben, met uitzondering van de nacht van 24 op 25 oktober. Dan is het fietspad afgesloten.

Later moment

Tussen half november en eind december werkt de gemeente aan de treinbruggen, de metrobrug en de snelwegen. "We zullen in deze periode soms 's avonds en 's nachts doorwerken. We informeren u hier op een later moment uitgebreider over", laat de gemeente weten.

De A10 Zuid gaat van vier naar zes rijstroken per rijrichting. Daarvoor zijn er volgens de gemeente 'ingrijpende wijzigingen' nodig aan knooppunt Amstel.