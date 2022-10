Peter van der Maat was NOS-verslaggever tijdens de Bijlmerramp: "Het was de hel op aarde"

Het is dit jaar dertig jaar geleden dat een vliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neerstort op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg, midden in de Bijlmer. Ongeveer honderd appartementen werden vernietigd en 43 mensen, waaronder de bemanning van het vliegtuig, kwamen om het leven. AT5 blikt met betrokkenen terug op de grootste vliegramp op Nederlandse bodem. Vandaag: toenmalig NOS-verslaggever Peter van der Maat.

Peter van der Maat was bij de ramp als een van de eerste verslaggevers ter plaatse. "Het eerste wat ik zag was die enorme krater tussen die twee flats waar dat vliegtuig dwars doorheen was gegaan", blikt hij terug.

Ruim een uur na de crash moet hij in het achtuurjournaal vertellen wat hij ziiket, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De camerabeelden moeten per motorkoerier naar Hilversum worden gebracht en heeft hij grote problemen met de verbinding.

Ook krijgt hij het die avond aan de stok met de politie. "Er waren allerlei politieagenten op eigen gezag daar aan het werk en die hadden er geen boodschap aan dat ik van het NOS-journaal was. Wegwezen en toen ik dat niet deed werd ik letterlijk weggeslagen."