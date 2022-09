Politiek NL V Ondernemend Amsterdam wil versneld verduurzamen met hulp van gemeente: "We kunnen zo niet blijven doorgaan"

Ondernemersverenigingen in Amsterdam zien in dat door de huidige inflatie, grotendeels veroorzaakt door de exploderende energieprijzen, bedrijven versneld moeten verduurzamen. "We kunnen niet blijven doorgaan op de manier zoals we gedaan hebben", zegt voorzitter van MKB Amsterdam Bart Drenth in AT5's Park Politiek. Wel roept het bedrijfsleven de gemeente op om verschillende voorgenomen beleidsmaatregelen kritisch tegen het licht te houden, omdat die - in hun ogen - nadelige effecten kunnen hebben op ondernemers in de stad.

"Ik word soms wel onrustig. De samenloop van verschillende crises begint wel heel groot te worden. Als ondernemer zoek je zekerheid, maar er zijn zoveel onzekerheden, dat het lastig wordt om te blijven functioneren. We gaan moeilijke tijden tegemoet", stelt Kees Noorman van Ondernemend Amsterdam (ORAM). MKB Amsterdam heeft aan de gemeente laten weten graag samen te willen optrekken om de crisis te lijf te gaan. "We hebben hetzelfde belang. Laten we samen kijken naar hoe we die omschakeling naar een meer zuinige manier van produceren en dus ook toekomstbestendiger kunnen maken", legt Bart Drenth uit. Deur dicht Zo zegt de MKB-voorzitter dat het hoogste tijd is dat ondernemers in de stad voortaan hun winkelpui, zodra de kachel aan wordt gezet, sluiten. Zo wordt het verlies van warmte beperkt en dus een stuk minder gas gebruikt. "Als je de enige in de straat bent die het doet, lopen mensen je winkel voorbij. Maar de schok van energie is zo groot en acuut. We kunnen niet blijven doorgaan zoals we gedaan hebben. We moeten maatregelen nemen waar bedrijven niet om staan te springen en klanten niet blij van worden. De gevolgen kunnen we beperken door het allemaal tegelijk te doen."

Quote "De samenloop van verschillende crises begint wel heel groot te worden. Als ondernemer zoek je zekerheid, maar er zijn zoveel onzekerheden, dat het lastig wordt om te blijven functioneren" kees noorman, oram amsterdam

Nicolette Bosschieter, bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam en eigenaar van Pancakes Amsterdam, snapt dat er een discussie wordt gevoerd over de houdbaarheid van bijvoorbeeld terras-heaters in de horeca. "Mijn persoonlijke mening: misschien moeten we er mee stoppen, maar sommige terrassen leven er echt van en je kan niet zomaar een boterham bij een ondernemer weghalen. We moeten duurzamer worden in de horeca, denk aan het sluiten van deuren en de verwarming minder hoog zetten." Tocht wijst voorman van ORAM Noorman ook op een flinke beperking in Amsterdam wat betreft verduurzamen: "Bedrijven die nu van het gas af willen, kunnen dat niet omdat er beperkte energiecapaciteit is in de stad. Daar zijn ook weel complicerende factoren. Je ziet wel dat bedrijven bewuster worden." Duidelijkheid Noorman vindt dat de gemeente ook moet bijdragen in het creëren van rust op de markt. Zo wijst hij op het rondvaartbotendossier. Die ondernemers wachten al jarenlang op duidelijkheid wat betreft een vergunningssysteem. Welke rondvaartboot mag straks nog door de stad, vragen zij zich af. Bossschieter: "Al die onzekerheid vind ik lastig worden, en dan heeft de gemeente ook nog de verordening om maatregelen te nemen bij 20 miljoen toeristen per jaar. Dat beperkt onze sector weer in het ondernemen. Die onzekerheid kan wel een keer te veel worden. Wat mij betreft: wacht heel even met die maatregelen en geef even rust."

Quote "De emoties lopen allerlei kanten op, we zien ondernemers die het nu even te veel wordt, maar ook die zeggen: we gaan er nu tegenaan" Bart Drenth, voorzitter mkb amsterdam

Drenth: "Niemand kan meer doorgaan op de gewone manier. Dat vragen we ook van de gemeente: ga niet door met allemaal maatregelen die een jaar geleden heel goed leken. Deze situatie vraagt wat anders, van ons als ondernemer, van de gemeente en van de bewoners. We moeten nieuwe manieren vinden om de winter door te komen." De MKB-voorzitter wil wel positief blijven: "Een beetje strijdlust is nodig, ook al komt er een hoop ellende op ons af. De emoties lopen allerlei kanten op, we zien ondernemers die het nu even te veel wordt, maar ook die zeggen: we gaan er nu tegenaan." Bekijk hier de hele aflevering van Park Politiek met Bart Drenth, voorzitter van MKB Amsterdam, Kees Noorman, directeur ondernemersvereniging ORAM en Nicolette Bosschieter, bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam.

AT5