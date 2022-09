Politiek NL V Wethouder Van Buren: "We gaan kijken wat een verantwoorde schuld blijft"

De rentelasten van de gemeente lopen de komende jaren flink op. In 2026 gaat het zelfs om een stijging van ongeveer 50 miljoen. De gemeente gaat daarom een 'bestuursopdracht uitzetten' om te onderzoeken wat een aanvaardbare schuld is in de toekomst.

Dat zei wethouder financiën Hester van Buren (PvdA) tegen AT5 na de presentatie van de begroting van 2023. "We gaan kijken wat een verantwoorde schuld blijft." De van zo'n zeven naar negen miljard stijgende schuld in 2026 noemt ze op dit moment wel verantwoord. "Ik kan verzekeren dat de schuldquote nog binnen de normen blijft."

Quote "We willen natuurlijk alles. Maar wat is verantwoord en wat kunnen we ook investeren?" hester van buren, wethouder Financiën

Er zullen desondanks investeringen geschrapt of uitgesteld worden. "We moeten echt gaan kijken, wat is wijsheid, wat is verstandig, wat kunnen we", zegt Van Buren. "We willen natuurlijk alles. Maar wat is verantwoord en wat kunnen we ook investeren?" Het moet gaan om een 'verantwoorde investeringsomvang'. Om welke investeringen het dan zou kunnen gaan wil ze nog niet zeggen. Tijdens de presentatie van de Voorjaarsnota volgend jaar wordt er waarschijnlijk meer over duidelijk.

De ontwikkeling van de schuld de komende en afgelopen jaren. - Gemeente Amsterdam