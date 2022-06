Gemeente voorlopig niet bezorgd over rente: "Maar garanties kan ik niet geven"

"Het ziet er voor ons, vooralsnog, positief uit", zei ze tijdens de gemeenteraadsvergadering. "En ik ga er vanuit dat de meicirculaire ook de ruimte biedt om voorlopig de rente-ontwikkelingen in de begroting op te kunnen vangen."

Onrustige tijd

Zeker is dat niet. "Zoals we allemaal weten, we leven ook in een onrustige tijd", zegt van Buren. "Met de oorlog in Oekraïne, de stijgende energiekosten, tekorten op de arbeidsmarkt en de stijgende bouwkosten. Dus garanties kan ik natuurlijk niet geven. We houden de ontwikkelingen in de markt erg goed in de gaten."

Van Buren maakt zich wel al veel zorgen over de periode na 2026. Het ziet er naar uit dat het Rijk vanaf dan veel minder geld betaalt aan gemeenten. "Dan zijn wel forse ombuigingen mogelijk."

Zorgelijk

Oppositiepartijen VVD, Partij voor de Dieren en DENK stelden Van Buren vragen over de hogere rente en de schuld van de gemeente, in 2021 nog 6,7 miljard en stijgt de komende jaren nog met een paar miljard. "Mijn fractie vindt een dergelijke hoge schuld zorgelijk", zei Kune Burgers van de VVD. Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren): "Het gaat echt niet goed met de stadsfinanciën. En de oplopende rente is daar een probleem bij."

Vorige week bleek dat de rentelasten de komende jaren voor de gemeente met tientallen miljoenen stijgen.