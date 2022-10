Dertigste herdenking Bijlmerramp: "Misschien is dit het begin van iets nieuws"

De slachtoffers van de Bijlmerramp zijn vandaag herdacht in Zuidoost. Nabestaanden staan stil bij het verlies en de momenten van toen. Na dertig herdenkingen, is dit de laatste die wordt georganiseerd door Stichting Beheer Het Groeiend Monument, terwijl dit voor sommigen de eerste keer is dat ze durven komen: "Ik kon het eerder nog niet aan, maar hoop het zo een plek te kunnen geven."

"We zaten aan tafel, en ineens renden we allemaal naar het raam." Een van de herinneringen die vandaag worden opgehaald tijdens de herdenking in Zuidoost. "We zagen grijze en oranje lucht, ik voel me hier echt onderdeel van", vertelt een vrouw met een bloem in haar hand.

In 1992 vliegt een Israëlisch vrachtvliegtuig de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in tijdens een noodlanding. Hierbij komen zeker 43 mensen om het leven. Honderden mensen beginnen de herdenking vandaag in Zuidoost met toespraken van onder andere burgemeester Halsema en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing.

De boom die alles zag

Er volgt een stille tocht naar de plek waar de ramp toentertijd plaatsvond. "Ik heb hier jaren niet durven lopen, ik heb de plek altijd vermeden", vertelt een vrouw die vandaag voor het eerst bij de herdenking is. "Het stuk flat dat is bijgebouwd kon ik niet zien."