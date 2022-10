Directeur Bijlmer Parktheater wil uitbreiden maar krijgt politiek "geen boter bij de vis"

Het Bijlmer Parktheater is te klein geworden. Het theater is het enige theater in Zuidoost en heeft maar één zaal. Nu het stadsdeel alleen maar aan het groeien is, wordt de krapte steeds nijpender. Volgens de directeur lijkt het alsof Zuidoost een beetje vergeten wordt door de politiek: "Kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk en dichtbij zijn."

AT5

Volgens Jolanda Spoel, directeur van het Bijlmer Parktheater, heeft het theater en daarmee heel Zuidoost meer zalen nodig. Nu heeft het theater een capaciteit van 164 man in de zaal. "We zijn de afgelopen jaren gegroeid, maar nog verder groeien lukt niet in het huidige pand", zegt de directeur. Het pand uitbreiden gaat niet. Er ligt namelijk een plan om appartementen te bouwen naast de deur. Ook is het pand er niet op gemaakt om er nog een laag op te bouwen. Daarom wordt er gezocht naar een nieuwe plek. Het realiseren van een heel nieuw gebouw duurt lang en het theater hoopt op een oplossing op korte termijn.

Quote "Ik heb het gevoel dat we er met dit theater echt voor mensen zijn" jolanda spoel, directeur

Een foyer, garderobe, keuken, opslag en werkplaats, meer studio's om te repeteren en nog twee zalen zou het theater in de Bijlmer graag willen hebben. "Dat zou geweldig zijn. Dat hebben we nodig", zegt Spoel. En niet alleen heeft het theater het nodig. Ook de mensen van Zuidoost zijn er volgens haar aan toe. "Ik heb het gevoel dat we er met dit theater echt voor mensen zijn."

Schriftelijke reactie wethouder Meliani (Kunst en Cultuur) We zijn actief bezig met ruimte voor cultuur in Zuidoost. Hierbij kijken we naar het bestendigen en behouden van bestaande plekken en ruimte maken voor nieuwe plekken. Hiervoor reserveren we ook middelen vanuit het Kunstenplan, specifiek om de culturele infrastructuur van Zuidoost (maar ook Noord en Nieuw-West) te versterken.... Voor de toekomstige uitbreiding van het Bijlmerparktheater hebben we een gedetailleerde verkenning uitgevoerd. Dat proces brengen we nu weer verder. Ondertussen kijken we naar extra (tijdelijke) plek voor het Bijlmerparktheater om de huidige knelpunten op te lossen. Voor de langere termijn leggen we de ambities en plannen voor onder andere Zuidoost vast in een Strategisch Huisvestingsplan voor kunst en cultuur.

Focus verschoven Spoel heeft het gevoel dat de focus op het stadsdeel sinds de verkiezingen ergens anders naartoe is verschoven. "In woorden is men steeds betrokken en wensen ze mee voor een groter pand, maar voorlopig... Geen boter bij de vis." Documentaire Vanavond om 18.12 uur zendt AT5 de documentaire 'Spiegel van De Bijlmer' uit. De documentaire gaat over het Bijlmer Parktheater. Bekijk de trailer van Spiegel van De Bijlmer hier:

AT5