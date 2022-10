Tijgermug sinds september drie keer gesignaleerd in Zuidoost

De tijgermug heeft zijn weg gevonden naar Amsterdam. Het insect dat onder andere de knokkelkoorts kan overdragen is sinds september drie keer gesignaleerd in Zuidoost. Dat blijkt uit de vangstgegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De tijgermug leeft al sinds 2005 in ons land en werd al in de buurt gesignaleerd van Amsterdam. In 2018 dook het insect, dat kleiner is dan de gewone mug die voorkomt in Nederland, op in Amstelveen. Het beest komt van origine niet voor in Nederland, maar komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. De muggen, eieren of larven komen soms mee met de import van tweedehands banden of de plant Lucky Bamboo.

Zuidoost

Nu werd de tijgermug drie keer gespot in Zuidoost, op 7, 15 en 22 september. De mug werd onder andere gevangen bij een camping bij de Gaasperplas. Buurtbewoners die in een straal van vijfhonderd meter van de vindplaatsen wonen hebben een brief gekregen van de NVWA.

In de brief wordt gevraagd of omwonenden plasjes water in de tuin, op het terras en in de dakgoot willen legen. De tijgermug legt namelijk zijn eieren, net als andere muggensoorten, in stilstaand water. De larven van de mug leven ook in dat water.

De tijgermug kan worden herkend aan zijn zwart-witte lichaam. Daarnaast is het uiteinde van de achterpootjes wit en steken ze overdag.