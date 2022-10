Drie honden overleden rond Heemstedestraat, mogelijk vergiftigd

Hondenbezitters rond de Heemstedestraat in de Hoofddorppleinbuurt maken zich grote zorgen nadat de afgelopen twee dagen in de buurt drie honden zijn overleden. Volgens de eigenaren waren hun honden kerngezond. Ze vertoonden allemaal dezelfde symptomen, wat volgens de dierenkliniek die ze behandelde kan duiden op vergiftiging. "Dit is toch mysterieus", zegt een van de eigenaren.

Margreet van Dam liep woensdagavond met haar hond. "Normaal eet Lelie niets vreemds, en ik let altijd goed op." Toen we thuis kwamen was ze nog heel levendig. "In de ochtend werd ik wakker, en zag ik haar niet in mijn slaapkamer, terwijl ze dat normaal wel doet." Eenmaal beneden zag ze haar hond liggen. "Al helemaal verstijfd en er was veel braaksel te zien."

Twee andere honden van andere eigenaren gebeurde hetzelfde. Een daarvan is Pelle. Zijn baasje Sofie Coronel liet hem uit, hij was zoals bijna altijd aangelijnd. "We liepen over de stoep tussen de bomen, mijn hond is vier jaar en verder heel gezond." Haar hond begon zich steeds slechter te voelen. "Toen ik bij de dierenarts kwam, vroegen ze meteen welke postcode het om ging. Er waren namelijk nog andere zelfde gevallen binnengekomen." Inmiddels is Pelle ook overleden.