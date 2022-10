Stad NL V Senioren doen pubquiz 750 jaar Amsterdam: "Ben in '32 geboren dus moet wel een hoop weten"

De senioren die wonen in het zorgcentrum van Eben Haëzer Cordaan in Zuidoost streden gistermiddag voor een plek in de finale van de Amsterdamse Pubquiz. Teams, gevuld met bewoners en vrijwilligers van het zorgcentrum, beten zich stuk op vragen over het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Momenteel worden er op tientallen plekken in de stad quizzen gehouden, waarvan de winnende teams één speler naar de grote finale mogen sturen in de Nieuwe Kerk op 29 oktober.

De quiz bestaat in totaal uit acht rondes en neemt je mee door de rijke geschiedenis van het bijna 750-jarig bestaan ​​van de stad. Verschillende bewoners wonen al hun hele leven in de stad en dat zorgt voor het nodige vertrouwen. "Ik ben in '32 geboren dus ik moet wel een hoop weten", vertelt een deelneemster trots.

Als er na enkele rondes een vraag wordt gesteld over de Disco Dolly is het even stil. "De Disco Dolly? Daar ben ik nog nooit geweest. Maar Dansen bij Jansen ken ik natuurlijk wel", grapt een bewoner. Nog tot en met 15 oktober worden er in de stad quizzen georganiseerd. Dat gebeurt in cafés, buurthuizen, bibliotheken en dus ook verzorgingscentra. Per locatie mag het winnende team één speler afvaardigen naar de finale: de Grote Amsterdam Quiz in de Nieuwe Kerk. Op 29 oktober zal daar worden bepaald wie zich tot de stadskenner van het jaar kroont. AT5 zendt de finale op 29 oktober vanaf 19 uur live uit.