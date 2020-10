Plannen bekend voor 750e verjaardag Amsterdam: 'Stad heeft nu ook behoefte aan baken in de toekomst'

Want dan bestaat Amsterdam dus 750 jaar. En ondanks dat de stad nu zucht onder de coronacrisis, schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad dat het stadsbestuur dit moment toch wil aangrijpen om de voorbereidingen officieel af te trappen. Halsema: 'De stad heeft nu ook behoefte aan een baken in de toekomst.'

'Duurzame nalatenschap voor de stad'

Grootste publiekstrekkers in het jubileumjaar, dat loopt van 27 oktober 2024 tot en met 27 oktober 2025, zijn dus SAIL, dat in 2025 zelf ook 50 jaar bestaat, en naar alle waarschijnlijkheid 'de Europese nomadische biënnale Manifesta'. Ook wordt er gekeken of er grote sportevenementen naar de stad kunnen worden gehaald, zoals het EK Zwemmen en de World Urban Games. Op buurtniveau kunnen er plannen voor feestjes worden ingediend, laagdrempelige buurtfondsen moeten die initiatieven gaan financieren.



Verder wordt er dus onderzocht of er speciaal ter ere van de verjaardag een nieuw stadspark kan worden aangelegd. Ook worden niet onomstreden bouwplannen van dit college meegenomen in de feestvreugde. De nieuwe Meervaart, de nieuwe OBA op de Zuidas en de renovatie van het Amsterdam Museum; ze moeten allemaal in 2025 af zijn als 'duurzame nalatenschap voor de stad'.