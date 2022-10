Ajax-supporter neergestoken in Napels

Een supporter van Ajax is gisteravond neergestoken in Napels. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis geweest en maakt het naar omstandigheden goed, meldt een woordvoerder van de Amsterdamse club aan AT5.

De steekpartij gebeurde volgens Ajax kort na aankomst en vlak voor het hotel waar de supporter verblijft. De club weet niet of de supporter op dat moment herkenbaar was als fan. De verwachting is dat het slachtoffer het uitduel van woensdag tegen Napoli in de Champions League gewoon kan bijwonen.

Ajax verkocht 2200 kaarten voor het duel in Stadio Diego Armando Maradona. Ajax-supporters werden eerder al door de Amsterdamse club gewaarschuwd voor hun veiligheid. Hen wordt met klem afgeraden om herkenbaar als fan over straat te gaan.