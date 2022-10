Wethouder voorspelt dat daklozenprobleem erger wordt: "Alle seinen op rood"

Ze wijzen er in de brief op dat het aantal daklozen de laatste tien jaar sterk gestegen is. "En nu staan alle seinen opnieuw op rood als het gaat om de korte termijn: de impact van de huidige inflatiecrisis zal het dakloosheidsprobleem verergeren."

Stevig

Ook noemen ze de wooncrisis als oorzaak. De doorstroom in de maatschappelijke opvang en naar beschermd wonen loopt vast, waardoor mensen te lang in een specialistische voorziening moeten verblijven omdat er geen vervolgplek voor hen is. "Het is zaak daarom stevig in te grijpen."

De twee wethouders kunnen niet zeggen hoe sterk het aantal daklozen is toegenomen. Wel geven straatwerkers aan dat er meer buitenslapers zijn dan vorig jaar, dat ze nieuwe gezichten zien en dat het probleem 'meer zichtbaar wordt in het straatbeeld'.

Jaar wachttijd

Verder zeggen zorgaanbieders dat het aantal economisch daklozen dat zich bij hen meldt voor ondersteuning op dit moment al net zo groot is als in het hele vorige jaar. Meer dan een jaar wachttijd is inmiddels eerder regel dan uitzondering.

Het kabinet heeft jaarlijks 65 miljoen euro vrijgemaakt voor dak- en thuislozen. De twee wethouders zeggen dat ze daar blij mee zijn, maar wijzen er ook op dat he nog onduidelijk is hoe het geld verdeeld wordt. Ze hopen met het geld 'lokaal maatwerk' te kunnen leveren.

Er wordt zeven miljoen euro uitgetrokken voor dakloze EU-burgers. Het is nog onduidelijk of dat geld van de 65 miljoen af gaat of extra is, maar Groot Wassink en Streefland vragen Kamerleden ervoor te zorgen dat het om extra geld gaat.