Meer daklozen in parken en plantsoenen: "Gemeente moet dit probleem serieus nemen"

Misschien zijn ze er omdat het zomer is of is het een gevolg van het sluiten van de corona-noodopvang, die tot juni geopend was voor alle daklozen. Maar niemand die wel eens in de late of vroege uurtjes door Amsterdam loopt kan ontkennen dat er een daklozenprobleem is.

In parken, portieken, plantsoenen, onder bruggen en in de bosjes op banken of in tenten slapen steeds meer daklozen. Het lijkt wel alsof het er meer zijn dan ooit. Volgens Teake Damstra van de Straatalliantie zijn het vooral Europeanen, de arbeidsmigranten, die we nu op straat en in de parken zien. De Straatalliantie helpt op een laagdrempelige manier daklozen.

Gevolgen

Op basis van de bevindingen van de veldwerkers kan Damstra beamen dat er meer daklozen in Amsterdam zijn dan in voorgaande jaren. "Al eerder hadden we de gemeente opgeroepen voor het permanent openblijven van de noodopvang. Nu zien we de gevolgen hiervan, de parken zitten vol daklozen en worden er alleen maar meer", vertelt hij.