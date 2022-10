Twee mannen aangehouden voor poging overval op Dusan Tadic

De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de overval op Dusan Tadic. De Ajax-speler werd eind juli belaagd in de buurt van zijn huis en raakte daarbij lichtgewond.

Het gaat om een 26-jarige man die vrijdag op het Waterlandplein werd aangehouden en en 19-jarige man die vanochtend werd aangehouden op IJburg. De mannen konden mede dankzij bewakingscamera's in de omgeving worden aangehouden. Volgens de recherche is het onderzoek nog in volle gang.

Tadic werd in de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 juli opgewacht door twee gewapende mannen met een helm op. Toen de Serviër uit z'n auto stapte kwamen ze op hem af. Er ontstond een handgemeen met de twee mannen. Tadic raakte daarbij lichtgewond en er zaten meerdere scheuren in z'n kleding. Vervolgens wist hij te vluchten, waarna de overvallers er zonder buit vandoor gingen.