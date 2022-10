Kinderhutten in Floradorp in brand nadat hout onbewaakt blijft liggen

Hutten die door kinderen zijn gebouwd tijdens het evenement Jeugdland op het Floraveld in Noord zijn vanavond in brand gestoken. Het hout zou moeten worden weggehaald, maar de aannemer die daar voor moest zorgen kon dat pas donderdag regelen. Volgens organisator Patrick van Bronswijk had hij bij het stadsdeel aangegeven dat het hout vannacht zou blijven liggen, maar dat het wel bewaakt moest blijven.

Volgens Van Bronswijk, die voorzitter is van de stichting Flora4life, kwamen vandaag drie handhavers langs bij het Floraveld. "Ik heb het hen ook gemeld. Iedereen was op de hoogte van Jeugdland en dat de aannemer het hout niet meteen kon weghalen. Toch is uiteindelijk het hout blijven liggen."

"We hadden een driedaags evenement op het Floraveld, daar hadden we een vergunning voor gekregen", laat Van Bronswijk weten aan AT5. "De aannemer die ook het hout voor het oudejaarsvuur regelt, liet mij dinsdagochtend weten dat hij het niet ging redden om het hout meteen weg te halen. Ik heb toen contact gehad met de politie en het stadsdeel daarover, zij zouden contact opnemen met de aannemer."

Van Bronswijk had de woordvoerder van het stadsdeel verteld dat het hout niet onbewaakt mag blijven liggen als het niet weg kon worden gehaald. "Tijdens het evenement hebben wij het hout zelf bewaakt. Maar met de geschiedenis van de buurt en het al twee jaar afwezig zijn van het oudejaarsvuur, kan je op het veld geen hout onbewaakt laten liggen."

In de avond kreeg van Bronswijk te horen dat de kinderhutten waren aangestoken. "Een buurman belde mij dat het in brand stond, ik dacht potverdorie. Ik heb toen meteen de brandweer gebeld. De politie zei dat wij een vuurtje hadden bij ons evenement, maar dat was helemaal niet zo."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de brand was aangestoken en dat er meerdere mensen omheen stonden. De brandweer heeft de brand daarna geblust en het hout natgemaakt.

Angst voor vergunning vreugdevuur

Vanwege de brand is Van Bronswijk bang dat de vergunning voor het jaarlijkse vreugdevuur tijdens de jaarwisseling niet wordt verleend. "Onze band met het stadsdeel is stroef te noemen. We willen de vergunning voor het vuur elk jaar zo vroeg mogelijk aanvragen, alleen was dat dit jaar niet mogelijk. We hebben nu nog steeds geen antwoord op de vergunning, ik houd mijn hart vast."

Ook ziet hij de vergunning voor een Jeugdland in de zomer somber in. "De kinderen willen graag een keer slapen in de hutten die ze bouwen, daarvoor moet het wel warmer zijn. Ik ben bang dat vanwege deze brand het niet gaat lukken om dat te kunnen organiseren."