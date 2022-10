De grondlegger van Ruigoord, Theo Kley, overleden

Kley was altijd betrokken bij de culturele vrijhaven, maar na de zoveelste reshuffle werd Ruigoord zo'n twintig jaar geleden zijn thuishaven. "Hij heeft het havenbedrijf gevraagd om een vijver te graven en hij heeft daar heel veel moeite voor moeten doen dat het niet een vierkante bak werd", vertelt Jinny Tielsch over de vijver in Ruigoord.

Kietsj Konservatorium

Naast kunstenaar was Kley vanaf de jaren 60 ook activist. Dat deed hij samen met andere kunstenaars zoals Robert Jasper Grootveld en Cor Jaring. Zoals het Kietsj Konservatorium, waar iedereen een muzikant was zolang je maar het juiste instrument had. "Hij had zelf een barkruk, waar hij het heel goed op deed. Later scheerde hij zijn schedel kaal en trommelde hij daar op", aldus Hans Plomp.

Theo Kley is 85 jaar geworden. Maandag neemt het kunstenaarsdorp in het kerkje op Ruigoord afscheid.