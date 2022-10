Game-expert over Call of Duty: "Met de glinstering van het grachtenwater is iemand maanden bezig"

In het nieuwste spel van Call of Duty worden onder andere de Wallen gebruikt als decor voor een missie. Nog nooit eerder is Amsterdam zo realistisch neergezet in een videogame. "Meestal kiezen ze steden als Parijs of New York. Amsterdam komt niet vaak voor in games."

Voorbijgangers op de Wallen zijn verbaasd over hoe realistisch het spel is. "De rondvaartboten, de details van het water, echt heel vet", zegt iemand. Een ander bekijkt het deel van het spel waar in wordt geschoten. "Deze shit is heftig", zegt ze. "Best eng eigenlijk, juist omdat het zo realistisch is."

Vrijdag komt het nieuwe spel uit, maar COD-fans die het spel al hadden gepre-ordered kregen deze week al een voorproefje. Daarin was de missie in het hyperrealistische Amsterdam te zien. Game- en techjournalist Jan Meijroos is enthousiast over de campagnemodus van het spel. "Het namaken van steden in games gebeurt al lang, maar meestal kiezen ze iconische wereldsteden, zoals Parijs of New York. Amsterdam komt niet vaak voor." Waarom ze deze keer dan wel voor Amsterdam hebben gekozen? "Het past in de verhaallijn. Daarnaast denken Amerikanen dat we hier alleen maar joints roken en het hier Sodom en Gomorra is. Dat valt natuurlijk mee in het echt, maar ze vinden het interessant en bijzonder."

Location spotting

Volgens Meijroos zijn de gamemakers ook naar Amsterdam gekomen. "Location spotting. Dan maken ze overal foto's van." Al is er natuurlijk ook veel online te vinden, met Google Earth en in stadsarchieven. Maanden zijn ze bezig geweest met dit level op de Wallen", vertelt Meijroos. "Één iemand is bijvoorbeeld alleen maar bezig met de glinstering van het water in de gracht goed krijgen. Er werken honderden, of misschien wel duizenden mensen aan één spel."