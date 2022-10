Deel Oudezijds Voorburgwal met spoed afgesloten vanwege beschadigde kademuur

Een deel van de Oudezijds Voorburgwal is donderdag met spoed afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In een brief aan bewoners en ondernemers laat de gemeente weten dat dit te maken heeft met de slechte staat van de kademuur.

Het deel dat is afgesloten ligt tussen de Oudezijds Armsteeg en de Lange Niezel. Dat de kademuur daar in slechte staat is, is al langere tijd bekend. Een deel werd in 2018 al verstevigd. Bij het deel waar dat nog niet is gebeurd, is de grond nu richting de gracht verschoven, meldt de gemeente in de brief.

De straat is nu afgesloten met hekken, die uiterlijk volgende week worden afgesloten met rode paaltjes. Die paaltjes blijven er staan totdat er meer duidelijk is over de 'staat en aanpak' van de kade, aldus de gemeente. Voor voetgangers en fietsers is de kade nog wel toegankelijk.

Maatregelen

Het gemotoriseerde verkeer dat normaal gesproken over de kade heenrijdt, wordt nu via de overkant van de gracht omgeleid. Ook mogen rondvaartboten de op- en afstapplek op de kade voorlopig niet meer gebruiken. Daarnaast worden de fietsnietjes die nu op de kade staan verwijderd. Bewoners die daar hun fiets hebben staan, wordt gevraagd om die zo snel mogelijk te verplaatsen.

De gemeente zegt te onderzoeken wat er moet gebeuren om de kade weer voor al het verkeer toegankelijk te kunnen maken. Het is niet duidelijk hoe lang dat nog gaat duren.